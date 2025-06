The Strangers | Capitolo 2 il primo trailer

Preparati a rivivere il terrore con il primo trailer di The Strangers: Capitolo 2, il sequel che promette suspense e brividi intensi. Nonostante le critiche, il primo capitolo ha conquistato il pubblico, incassando oltre 48 milioni di dollari. Ora, con l’uscita prevista per il 26 settembre negli USA, Lionsgate ci riserva un’altra dose di paura. Sei pronto a scoprire cosa ci attende?

Nonostante sia finito in molte classifiche dei peggiori film dell’anno quando è uscito nelle sale lo scorso maggio, The Strangers: Capitolo 1 ha incassato la rispettabile cifra di 48 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget modesto di 8,5 milioni di dollari, il che significa che avremo almeno un altro film. The Strangers – Capitolo 2 arriverà il 26 settembre negli USA e la Lionsgate ha ora condiviso il primo trailer per il sequel slasher con invasione domestica. Dopo essere sopravvissuta per un pelo agli strazianti eventi del film precedente, la tormentata ragazza finale Maya ( Madelaine Petsch ) si risveglia in un letto d’ospedale accanto al suo fidanzato (morto), solo per rendersi conto che l’incubo è tutt’altro che finito. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: strangers - capitolo - primo - trailer

The strangers 2 trailer svela come il sequel eviterà due problemi del primo capitolo - Il trailer di "The Strangers 2" svela come il sequel affronti con successo due grandi sfide del primo capitolo, mantenendo il suo fascino inquietante.

Ecco il primo poster per ‘THE STRANGERS: CHAPTER 2’ Domani arriva il trailer. Vai su Facebook

The Strangers: Capitolo 2, l'incubo si riaccende nel trailer del sequel; 'The Strangers - Capitolo 2': Maya tra terrore e sopravvivenza; The Strangers - Capitolo 1.

The Strangers: Capitolo 2, l'incubo si riaccende nel trailer del sequel - Madelaine Petsch fa ritorno nei panni della ultimate girl Maya, di nuovo in fuga da inseguitori mascherati che la braccano, nel primo trailer di The Strangers: Capitolo 2. Riporta msn.com

The Strangers: Capitolo 1: guarda il trailer in italiano del nuovo film della serie horror - ComingSoon.it - Arriva nei cinema dal 10 luglio con Vertice 360 questo primo capitolo di una nuova trilogia horror ... Scrive comingsoon.it