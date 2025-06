The Stand | A Doug Liman il film ispirato al romanzo di Stephen King

Preparati a vivere un'epica battaglia tra bene e male, trasposta sul grande schermo! Dopo due tentativi televisivi, il celebre romanzo di Stephen King, "The Stand" (o "L’ombra dello Scorpione" in Italia), si prepara a conquistare i cinema, questa volta con la regia di Doug Liman. Un progetto che promette di portare sullo schermo tutta l’intensità e il brivido della saga. La storia sta per prendere vita come mai prima d'ora!

Il romanzo The Stand (o L’ombra dello Scorpione come è noto in Italia) otterrà presto un nuovo adattamento, ma stavolta per le sale cinematografiche. Dopo due tentativi per la televisione, l’ultimo dei quali abbastanza recente, il quinto romanzo firmato da Stephen King “The Stand” approderà al cinema sotto il marchio Paramount Pictures, l’annuncio nelle ultime ore sui principali organi di informazione cinematografica. Doug Liman (Edge of Tomorrow) si occuperà della regia, mentre Tyler Thompson sta scrivendo la sceneggiatura. Nessun altro dettaglio è stato rivelato al momento. Come noto, il romanzo di King è ambientato in un mondo post-apocalittico dove una malattia ha quasi azzerato la popolazione mondiale. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - The Stand | A Doug Liman il film ispirato al romanzo di Stephen King

In questa notizia si parla di: stand - romanzo - stephen - king

L’ombra dello scorpione: Doug Liman dirigerà l’adattamento del romanzo di Stephen King - L’ombra dello scorpione, il celebre romanzo di Stephen King, potrebbe presto diventare un film ad alto impatto visivo grazie alla regia di Doug Liman.

L’omicidio di un bambino squarcia il velo sui segreti di un piccolo paese di campagna. Se avete amato "The Body", il racconto di Stephen King da cui è stato tratto il film del 1986 "Stand by me - Ricordo di un'estate", o "Io non ho paura" di Niccolò Ammaniti, vi p Vai su Facebook

Il romanzo più lungo di Stephen King diventerà finalmente un film! Tutti i dettagli; L'ombra dello scorpione, un film da The Stand di Stephen King, dirige Doug Liman; The Stand | A Doug Liman l'adattamento del romanzo di King.

L'ombra dello scorpione, un film da The Stand di Stephen King, dirige Doug Liman - Dopo i due adattamenti televisivi, arriva una versione cinematografica del celebre romanzo postapocalittico The Stand di Stephen King, in Italia noto anche come "L'ombra dello scorpione". Segnala comingsoon.it

The Stand | A Doug Liman il film ispirato al romanzo di Stephen King - Il romanzo The Stand (o L'ombra dello Scorpione come è noto in Italia) otterrà presto un nuovo adattamento, ma stavolta per le sale cinematografiche. universalmovies.it scrive