The Social Network – Parte II Aaron Sorkin alla regia del film!

Dopo anni di attesa e speculazioni, Aaron Sorkin torna nel mondo di Facebook con un nuovo progetto che promette di rivoluzionare ancora una volta il racconto. "The Social Network – Parte II" non sarà un semplice sequel, ma un seguito innovativo, diretto dall'acclamato sceneggiatore e regista. Con Sony Pictures alle spalle, si apre un capitolo tutto da scoprire: un'occasione imperdibile per rivivere e approfondire le vicende di un'era digitale che ha cambiato il mondo.

Dopo anni di rumors su un possibile sequel del suo film premio Oscar The Social Network, Aaron Sorkin sembra aver trovato un’idea per portare avanti il progetto. Deadline riferisce che Sorkin dirigerà The Social Network – Parte II per Sony Pictures. Secondo fonti interne, sebbene si chiami “seconda parte”, non si tratterebbe di un sequel vero e proprio, ma piuttosto di un seguito del film originale che esplorava le origini di quella che sarebbe diventata la più grande piattaforma di social media al mondo. Il nuovo progetto cinematografico è in fase di sviluppo con la produzione di Todd Black, Peter Rice, Sorkin e Stuart Besser. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

