The Social Network 2 | Aaron Sorkin sarà il regista del sequel

Se il mondo del cinema e dei social media si intrecciano ancora una volta, è grazie a Aaron Sorkin, pronto a riportarci nel vibrante universo di Facebook con "The Social Network Part II". Dopo il successo del primo capitolo, l’attesa cresce: ci aspettano nuove rivelazioni sui protagonisti di questa rivoluzione digitale. La domanda ora è: quale storia incredibile verrà svelata in questo sequel tanto atteso?

La storia di Facebook sembra ritornerà sugli schermi cinematografici con il seguito di The Social Network, attualmente in fase di sviluppo. Aaron Sorkin tornerà a raccontare la storia di Facebook: il filmmaker sta infatti sviluppando The Social Network Part II, il sequel del film che raccontava i primi passi dell'azienda fondata da Mark Zuckerberg. Attualmente sembra che David Fincher, che era stato impegnato dietro la macchina da presa del lungometraggio del 2010, non sia impegnato in nessun modo nel progetto. L'annuncio della Parte 2 Il sequel di The Social Network è in fase di sviluppo per Sony Pictures e Aaron Sorkin, oltre ad aver firmato la sceneggiatura, sarà inoltre impegnato come regista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Social Network 2: Aaron Sorkin sarà il regista del sequel

In questa notizia si parla di: social - network - sequel - aaron

10 libri resuscitati dai social network e dalle serie tv - Negli ultimi anni, i social network e le serie tv hanno riscoperto e rilanciato classici e romanzi dimenticati.

“28 anni dopo”. Non è il racconto della carriera dell’attore britannico 35enne Aaron Taylor-Johnson, ma il titolo del suo ultimo progetto cinematografico: un film horror diretto dal regista premio Oscar Danny Boyle, sequel della saga iniziata con “28 giorni dopo” Vai su Facebook

The Social Network 2: Aaron Sorkin sarà il regista del sequel; Aaron Sorkin scriverà e dirigerà The Social Network: Part 2; The Social Network, Andrew Garfield non crede che prenderebbe parte a un sequel.

The Social Network 2: Aaron Sorkin sarà il regista del sequel - Aaron Sorkin tornerà a raccontare la storia di Facebook: il filmmaker sta infatti sviluppando The Social Network Part II, il sequel del film che raccontava i primi passi dell'azienda fondata da Mark Z ... Da msn.com

Aaron Sorkin annuncia lo sviluppo di The Social Network Part II: il sequel atteso da anni - Aaron Sorkin sviluppa "The Social Network Part II" per Sony Pictures, approfondendo le dinamiche di Facebook e il suo impatto sociale, senza la partecipazione di David Fincher. ecodelcinema.com scrive