The Phantom Rockets tornano con il nuovo singolo All Them Ghosts

Dopo un anno di silenzio, i The Phantom Rockets tornano con il brano “All Them Ghosts”, un’onda di pura energia e introspezione. Questa traccia segna un’evoluzione sonora più oscura, che mescola alternative rock, punk e intense emozioni. Un’esplorazione musicale che cattura l’ascoltatore in un vortice di suoni profondi e autentici. Pronti a scoprire la nuova fase della band? All the ghosts…

Un'evoluzione più oscura tra alternative rock, punk e introspezione emotiva Giugno 2025 – Italia – Dopo un anno di silenzio discografico, i The Phantom Rockets pubblicano All Them Ghosts, il nuovo singolo che segna una svolta sonora per la band italiana. Disponibile su tutte le piattaforme digitali, il brano è distribuito da La Foresta Urbana, etichetta indipendente attenta alle sonorità rock alternative. Un sound più profondo e viscerale. All Them Ghosts è un brano potente, stratificato, che fonde alternative rock, doom atmosferico, vibrazioni punk e aperture melodiche intense. Una canzone che affronta i "fantasmi" interiori, il peso delle scelte, l' autosabotaggio e il confronto con la propria coscienza.

