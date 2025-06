The Moon Is Following us vol 1 recensione | lotta nel mondo dei sogni

Da Daniel Warren Johnson, maestro nel mescolare azione e emozione, arriva "The Moon is Following Us Vol 1", un'opera che sfida i confini della realtà onirica. Tra lotte epiche e sogni intricati, questa storia ci invita a perderci in un mondo dove il subconscio si svela con intensità travolgente. Un viaggio emozionale che lascia il segno e che promette di rivoluzionare il modo di vivere il fumetto.

C’è una costante nei lavori di Daniel Warren Johnson: sanno dove colpire il lettore. Quando si ha tra le mani una sua storia, non importa quanto alcuni passaggi possano sembrarci magnificamente esagerati, dietro ogni eccesso adrenalinico, a ridosso di ogni battuta arriverà un momento in cui saremo travolti da un maelstrom emotivo. È una sicurezza, la cifra stilistica di un autore che ha saputo plasmare la propria grammatica narrativa tanto sulle proprie idee, come Murder Falcon ed Extremity, quanto su contesti più rigidi, come il Marvel Universe (Stella d’Argento) o l’ Energon Universe. Una tacita promessa tra autore e lettore, un patto suggellato alla luce di combattimenti folli e strizzatine d’occhio per la celebrazione di una passione comune per la pop culture, ma soprattutto nella sinergia tra quotidianità apparentemente lontane eppure incredibilmente simili. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - The Moon Is Following us vol. 1, recensione: lotta nel mondo dei sogni

