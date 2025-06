The Journey of colors | il progetto ‘eTwinning’ della Moretti unisce i bimbi di 12 paesi europei

Il progetto ‘The Journey of Colors’ di Moretti è un affascinante viaggio che collega 12 paesi europei attraverso l’arte, i colori e l’immaginazione. Immagina 688 bambini di 5 e 6 anni, provenienti da 25 scuole diverse, che condividono emozioni, creatività e sogni in un’avventura educativa unica nel suo genere. Un’esperienza che non solo arricchisce i piccoli protagonisti, ma rafforza il senso di comunità europea, dimostrando che la diversità può diventare un ponte di colori e opportunità.

Cosa succede quando 688 bambini di 5 e 6 anni, in 25 scuole di 12 paesi diversi, si mettono in viaggio insieme attraverso colori, arte e immaginazione? Nasce 'The Journey of Colors', un progetto eTwinning che ha reso le bambine e i bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia 'M. Moretti'.

