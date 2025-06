The family anticipazioni al 5 luglio | ecco il finale di serie

Le anticipazioni de "The Family" dal 29 giugno al 5 luglio svelano un finale emozionante e ricco di suspense. Hülya e Nedret si avventurano a casa di Kiymet, decise a smascherare Ferman e portarlo alla luce. La tensione raggiunge il culmine quando minacciano Kiymet di morte, costringendo l’uomo a fare i conti con le sue azioni. Cosa accadrà dopo? Scopriamo insieme l’epilogo di questa coinvolgente soap turca.

The family, anticipazioni dal 29 giugno al 5 luglio. Ultime anticipazioni del finale della soap opera turca. Hülya e Nedret si recano a casa di Kiymet con l'intenzione di smascherare FermanÇeyrek e costringerlo a uscire allo scoperto. Ci riescono minacciando di morte Kiymet, provocando così la reazione dell'uomo che, subito dopo la loro partenza, si .

The Family Anticipazioni 24 luglio 2024: Devin ha un attacco di panico! - Devin colta da un attacco di panico, nelle Anticipazioni di The Family del 24 luglio 2024.

