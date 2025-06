The Boys – Stagione 5 | conferme cast trama e tutto quello che sappiamo sulla stagione finale

Se siete fan delle serie che mescolano azione, satira e superpoteri, non potete perdervi l’ultima stagione di The Boys. La quinta e finale stagione promette emozioni forti, colpi di scena e un cast stellare pronto a lasciare il segno. Scopriamo insieme tutte le novità, la trama e le conferme sul finale di questa incredibile avventura televisiva che ha rivoluzionato il mondo degli anti-supereroi.

La divertente e scioccante serie anti-supereroi The Boys torna con la sua quinta e ultima stagione su Prime Video, e ci sono già tantissime novità sull’ultima puntata dello show. Debuttata nel 2019 e basata sull’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, la serie racconta le vicende di un gruppo di vigilanti che si danno la missione di proteggere il mondo dai superpotenti che abusano dei propri poteri. Nota per le sue sequenze d’azione cruente ed esagerate, la serie satirica è l’antitesi perfetta del diluvio di contenuti sui supereroi che ha invaso Marvel e DC negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Nella quinta stagione di "The Boys", attesa per il 2026, i fan si chiedono quale personaggio improbabile potrebbe sfidare l'iconico Homelander, interpretato da Antony Starr.

