The Bear 4 è il giorno dell' uscita della nuova stagione

Finalmente, dopo un'attesa che sembrava infinita, su Disney+ è arrivata la quarta stagione di The Bear! I fan sono già in fibrillazione, desiderosi di scoprire cosa riserva il futuro di Syd e del ristorante, dopo il cliffhanger che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. L’avventura continua, e le sorprese sono dietro l’angolo: non potrete perdere neanche un istante di questa nuova, imperdibile stagione.

Dopo un'estenuante ma neanche troppo lunga attesa, è uscita oggi su Disney+ The Bear 4. Dopo il finale di The Bear 3, che ha lasciato molti con l’amaro in bocca, perché sono rimasti in sospeso i due punti fondamentali della terza stagione, ovvero il futuro di Syd e del ristorante, vedremo dunque. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: bear - uscita - stagione - giorno

Hulu svela diverse date di uscita: The Bear uscirà a giugno - Hulu ha annunciato con entusiasmo le date di uscita per diverse attese produzioni. Tra queste, la quarta stagione di "The Bear", la commedia culinaria premiata con un Emmy, che debutterà il 25 giugno negli Stati Uniti, offrendo ai fan tutti i 10 episodi in un colpo solo.

DOMANI. Domani sbarca su Disney+ la quarta stagione di "The Bear". Vai su Facebook

Su Disney+ è la settimana della quarta stagione di The Bear; The Bear 4: trama, cast, data d’uscita e tutto quello che c’è da sapere; The Bear 4, annunciata la data d'uscita su Disney+ Italia: 10 episodi al lancio!.

The Bear arriva la quarta stagione su Disney+ - Arriva in Italia la nuova e attesa stagione di The Bear, la serie Fx di successo premiata agli Emmy© Award, giovedì 26 giugno in esclusiva su Disney+ con tutti i 10 episodi disponibili al lancio. Da ansa.it

The Bear 4, di cosa parla la quarta stagione: dove eravamo rimasti, trama, cast e dove vederla - La serie fenomeno che negli ultimi anni ha conquistato il consenso unanime di pubblico e critica torna il 26 giugno con una nuova stagione pronta a seguire la ... msn.com scrive