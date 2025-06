Tft un milione di passeggeri e treni più puntuali

Trasporto Ferroviario Toscano, TFT, celebra un traguardo importante con oltre un milione di passeggeri e treni più puntuali. Nell’assemblea di bilancio di oggi ad Arezzo, si sono delineati numeri positivi e strategie per un futuro di crescita e innovazione. Con il nuovo contratto di servizio con la Regione Toscana, l’azienda si prepara a potenziare ulteriormente il servizio, confermando il proprio impegno verso qualità e affidabilità per i cittadini e i pendolari.

ARezzo, 25 giugno 2025 – Numeri positivi e nuovi investimenti per il futuro del trasporto ferroviario. Sono questi i punti chiave emersi dall'assemblea di bilancio di TFT – Trasporto Ferroviario Toscano riunitasi oggi, mercoledì 25 giugno nei locali della sede di Arezzo. L'appuntamento ha fatto il punto sull'andamento dell'azienda e sugli obiettivi futuri, alla luce del nuovo contratto di servizio firmato con la Regione Toscana, entrato in vigore nel 2024 e valido fino al 2033. Nel corso del 2024, TFT ha trasportato oltre 1,1 milioni di passeggeri, confermando i dati del 2023, anno della piena ripresa post-pandemica.

