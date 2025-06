Tether supera quota 10% | adesso la società di criptovalute diventa la seconda forza nella galassia Juve e mira a quell’obiettivo L’indiscrezione

Tether, la società di criptovalute, supera il 10% e si afferma come seconda forza nella galassia Juventus, consolidando la sua presenza e puntando a obiettivi ambiziosi. Dopo soli quattro mesi dall’ingresso nel club, la crescita di Tether continua a sorprendere, rafforzando il legame tra tecnologia e sport. Una strategia vincente che potrebbe rivoluzionare l’intero ecosistema bianconero e oltre.

Tether supera quota 10%: la crescita della società di criptovalute all’interno della “galassia” Juve è forte e mira a quell’obiettivo. Tether colpisce ancora. La società di criptovalute, ormai insediatasi nella Juventus ormai quattro mesi fa, continua il suo percorso di crescita e consolidamento economico all’interno del club. Un ulteriore elemento di crescita è stato reso noto da Bloomberg. Secondo l’agenzia di stampa statunitense, la predetta società ha acquisito il 10,12% del capitale sociale del sodalizio bianconero. Con questa azione, evidenziata nella chiusura dell’esercizio della borsa di lunedì scorso, Tether diventa la seconda “forza” della “galassia” Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tether supera quota 10%: adesso la società di criptovalute diventa la seconda forza nella “galassia” Juve e mira a quell’obiettivo. L’indiscrezione

