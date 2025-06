Tether sale al 10,7% della Juventus e punta a entrare nel CdA | il club valuta l’aumento di capitale

Il mondo del calcio e delle criptovalute si intrecciano sempre più strettamente, e la Juventus si trova al centro di questa rivoluzione. Recentemente, Tether ha incrementato la propria partecipazione azionaria al 10,7%, diventando il secondo maggiore azionista del club. Questa mossa strategica apre nuove prospettive per l’azienda, che punta ora a entrare nel consiglio di amministrazione. Il futuro societario della Juventus potrebbe quindi essere caratterizzato da innovazioni sorprendenti e collaborazioni sempre più strette con il settore delle criptovalute.

Il futuro societario della Juventus si arricchisce di un nuovo capitolo. Nelle ultime ore è emerso che Tether, colosso mondiale nel settore delle criptovalute, ha ulteriormente rafforzato la propria presenza nell'azionariato bianconero, portando la propria quota al 10,7% del capitale sociale. Un dato che rende Tether, a tutti gli effetti, il secondo principale azionista del club, alle spalle di Exor. A rivelarlo è stata l'agenzia Bloomberg, che ha analizzato i dati aggiornati alla chiusura di Borsa di lunedì. Un passo in avanti significativo rispetto all'ultimo aggiornamento ufficiale, che vedeva Tether fermo al 10,12%.

