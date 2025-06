Tether Aumenta la Quota Juve al 10,7% | Vogliamo essere ascoltati

Un segnale forte che apre nuove prospettive per l'interazione tra sport e innovazione finanziaria. Tether, infatti, non si limita a investire, ma reclama un ruolo attivo nelle decisioni della storica squadra bianconera, chiedendo di essere ascoltata e di avere voce in capitolo. Questa mossa potrebbe rivoluzionare il modo in cui le societĂ sportive approcciano alle partnership con le criptovalute, aprendo la strada a un nuovo paradigma nel mondo del calcio e delle finanze digitali.

Tether Sale al 10,7% della Juventus e Chiede Spazio: "Vogliamo Avere Voce nelle Decisioni Chiave". Una notizia destinata a far discutere e a segnare un nuovo capitolo nella complessa relazione tra il mondo del calcio e quello delle nuove tecnologie finanziarie: Tether, la societĂ leader nel settore delle criptovalute, ha aumentato significativamente la sua partecipazione nel capitale sociale della Juventus, raggiungendo una quota del 10,7%. Un investimento che non è solo una mossa finanziaria, ma una chiara dichiarazione d'intenti: "Vogliamo avere voce nelle decisioni chiave", ha fatto sapere l'azienda.

