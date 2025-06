Testo traduzione e significato di Friend Of Mine Rihanna ritorna con la colonna sonora dei Puffi

Rihanna torna sulle scene con un brano speciale, "Friend Of Mine", incluso nella colonna sonora di "I Puffi". Dopo tre anni da "Lift Me Up", la superstar si immerge nuovamente nel mondo del cinema, prestando anche la voce a Puffetta. Scopriamo insieme il testo, la traduzione e il significato di questa coinvolgente canzone, che promette di conquistare i fan di ogni età.

testo - traduzione - significato - friend

