Test del Dna alla ragazza del video | bisogna capire se è davvero lei Angela Celentano | la svolta a quasi 30 anni dalla sua scomparsa Ecco le prossime tappe

Un nuovo capitolo scuote il mistero di Angela Celentano: a quasi 30 anni dalla sua scomparsa, il test del DNA sulla ragazza del video potrebbe finalmente svelare la verità. La svolta giudiziaria riaccende le speranze di scoprire se 232 sia davvero Angela, mentre le indagini si infittiscono sulle piste più controverse. Ecco quali saranno i prossimi passi per portare alla luce la verità.

Un colpo di scena giudiziario riaccende le speranze sul caso di Angela Celentano, la bambina scomparsa il 10 agosto 1996 sul Monte Faito. Il Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) del Tribunale di Napoli, Federica Colucci, ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura (sostituto procuratore della Dda Giuseppe Cimmarotta) e ha ordinato un prolungamento delle indagini sulla cosiddetta “ pista turca “. La decisione, notificata oggi ai legali della famiglia Celentano, gli avvocati Luigi Ferrandino ed Enrica Visconti, accoglie in pieno l’opposizione presentata dai familiari della bambina, che oggi avrebbe 32 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Test del Dna alla ragazza del video: bisogna capire se è davvero lei Angela Celentano”: la svolta a quasi 30 anni dalla sua scomparsa. Ecco le prossime tappe

