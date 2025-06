Terzo mandato verso ultimo atto Dopo no di Fi anche Fdi si ‘sfila’

Il dibattito sul terzo mandato dei presidenti di Regione si avvicina al suo epilogo, tra tensioni politiche e possibili slittamenti. Dopo il no di FI e la ritirata di FDI, il sorriso di questa strategia sfuma, lasciando incertezza sulla sua approvazione definitiva. Domani mattina potrebbe essere il giorno decisivo, segnando un passo cruciale nel panorama politico italiano. Resta da vedere se questa mossa troverà il suo via libera o si perderà nell’ombra delle polemiche.

Roma, 25 giu. (askanews) – L’ultimo atto, salvo sorprese, si consumerà domani mattina. Per l’ennesima volta in Senato sarà messo in votazione un emendamento della Lega che consente ai presidenti di Regione di candidarsi per un terzo mandato. In assenza del necessario parere della commissione Bilancio potrebbe esserci al massimo uno slittamento all’inizio della prossima settimana, ma ormai il destino della mossa tentata in extremis per consentire una candidatura di Luca Zaia in Veneto (ma anche di Vincenzo De Luca in Campania) sembra segnato. Il mancato accordo all’interno della maggioranza – con il no di Forza Italia ripetuto ancora oggi da Antonio Tajani – rende infatti poco praticabile la strada di un’approvazione della norma rendendo ormai indispensabile a breve un incontro tra i leader della coalizione per decidere le candidature alle elezioni d’autunno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it