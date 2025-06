Terzo mandato l' ultimo inutile assalto della Lega | presentato l' emendamento La Russa | È più un tramonto che un?eclissi

Nel cuore di Venezia, il dibattito sulla Pedemontana svela tensioni e speranze, mentre la scena politica si infiamma con l'ultimo tentativo della Lega di assicurarsi il terzo mandato. Tra emendamenti presentati e incontri strategici, il futuro della regione sembra oscillare tra un tramonto e un’eclissi. Ma cosa riserverà il domani? La risposta si scrive ora, tra le parole di Luca Zaia e le voci delle categorie economiche.

VENEZIA - È mezzogiorno e mezzo a Palazzo Balbi, dove Luca Zaia sta facendo il punto sulla Pedemontana, fra transiti e conti. Sono i giorni del confronto con le categorie economiche e le parti. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Terzo mandato, l'ultimo (inutile) assalto della Lega: presentato l'emendamento. La Russa: «È più un tramonto che un?eclissi»

In questa notizia si parla di: terzo - mandato - inutile - assalto

Inutile il bailamme sul terzo mandato se la destra blocca 7 milioni di veicoli - Nel centro del dibattito politico si accavallano questioni cruciali: mentre la destra si concentrava sul terzo mandato, regionali come Piemonte, Lombardia e Veneto si preparano a stoppare gli Euro 5 diesel, seguendo le direttive green di Bruxelles.

L'ultimo imperatore romano, Costantino XI, cadde combattendo. Il 29 maggio del 1453, aperta una breccia nelle mura teodosiane dopo mesi di cannoneggiamenti, i Turchi lanciarono l'assalto finale: prima gli irregolari, i bashi-bazouk, poi i Turchi e gli anatolici, Vai su Facebook

Terzo mandato, l'ultimo (inutile) assalto della Lega: presentato l'emendamento. La Russa: «È più un tramonto c.

Terzo mandato, l'ultimo (inutile) assalto della Lega: presentato l'emendamento. La Russa: «È più un tramonto che un’eclissi» - È mezzogiorno e mezzo a Palazzo Balbi, dove Luca Zaia sta facendo il punto sulla Pedemontana, fra transiti e conti. ilgazzettino.it scrive

Consulta, divieto di terzo mandato è subito vincolante - MSN - Il divieto di terzo mandato per i presidenti delle regioni a statuto ordinario è subito operativo e per essere applicato non necessita di alcuna apposita normativa delle ... Come scrive msn.com