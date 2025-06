Terzo mandato decidetevi! La versione di Arditti

è ora di mettere fine all’incertezza. La questione del terzo mandato non è solo una questione politica, ma un crocevia tra stabilità e cambiamento, tra rispetto delle regole e opportunismo. La maggioranza deve fare una scelta chiara, dimostrando maturità e responsabilità, affinché il nostro sistema possa avanzare con coerenza e lungimiranza. Solo così potremo guardare al futuro con fiducia e decisione.

Sul tema del terzo mandato si è detto tutto e il contrario di tutto. E in fondo non è una sorpresa, perché la questione tocca corde delicate: il rapporto tra democrazia e durata del potere, il bilanciamento tra esperienza e rinnovamento, la capacità delle istituzioni di autoriformarsi senza scivolare nell’autoconservazione. Ma ora è giunto il momento che la maggioranza si decida. Perché il balletto va avanti da mesi, è diventato stucchevole, e soprattutto rischia di trasformare una questione seria in un eterno cantiere senza uscita. Il punto è semplice. Il terzo mandato per i sindaci e per i presidenti di Regione è un’opzione legittima e, in molti casi, anche ragionevole. 🔗 Leggi su Formiche.net