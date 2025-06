Terrore sulla giostra | si capovolge ragazzine scaraventate via | finisce in dramma

Un pomeriggio di festa si è trasformato in un incubo quando una giostra si è improvvisamente capovolta, scagliando ragazzine nel vuoto e generando panico tra i presenti. La scena, immortalata da un video amatoriale, ha commesso un brivido di paura e incredulità. È fondamentale indagare sulle cause di questa tragedia e garantire che incidenti simili non si ripetano, per la sicurezza di tutti.

Il panico e le urla hanno preso il posto delle risate in quello che doveva essere un tranquillo pomeriggio di festa. Una giostra si è improvvisamente trasformata in una trappola, quando una delle cabine ha ceduto durante il movimento, sbalzando fuori tre adolescenti tra lo sconcerto dei presenti. Un video amatoriale ha immortalato l'attimo in cui le ragazze vengono proiettate nel vuoto, in un crescendo drammatico culminato con l'intervento d'emergenza degli operatori della struttura. Il grave incidente si è verificato sabato scorso, intorno alle 19, durante il primo giorno di apertura delle bancarelle e delle attrazioni in occasione di una festa locale in Cantabria, Spagna.

