Territorio sempre più sotto la lente Da settembre nuove telecamere

Territorio sempre più sotto la lente, con nuove telecamere che arrivano a settembre per rafforzare la sicurezza urbana. Si aggiungono alle già presenti telecamere ‘intelligenti’, pronte a diventare pienamente operative dopo la fase di addestramento. Dopo recenti episodi di vandalismo e furti, l’amministrazione intensifica il sistema di videosorveglianza, dimostrando un impegno concreto nel garantire tranquillità e protezione per tutti i cittadini. In questo modo, si crea un ambiente più sicuro e protetto per la comunità.

Nuove telecamere da settembre sul territorio comunale. Si andranno ad aggiungere a quelle ‘intelligenti’ già attive da giugno, che stanno terminando la fase di addestramento per entrare nel pieno dell’operatività. Dopo gli ultimi episodi in piazza Resistenza, e gli ulteriori vandalismi e furti su auto su Villa Costanza, l’amministrazione ha deciso di potenziare il sistema di video sorveglianza come strumento di deterrenza sul territorio. In alcuni casi si può certo parlare di successo, come per esempio nel parcheggio scambiatore dell’A1, anche se restano problemi nelle vie limitrofe come via delle Sette Regole. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Territorio sempre più sotto la lente. Da settembre nuove telecamere

In questa notizia si parla di: territorio - settembre - telecamere - sotto

Terremoto in Myanmar: la faglia si muove sotto gli occhi delle telecamere - Il 28 marzo 2025, un violento terremoto ha devastato il sud-est asiatico, colpendo in particolare Myanmar e Thailandia.

25 settembre, tutti in piazza contro il ddl sicurezza; Piacenza torna sotto i riflettori di Melaverde: domenica 27 aprile protagoniste le realtà locali; Il grande fratello a Lissone. La sicurezza a 360 gradi. Altre 12 telecamere in arrivo.

Avenza sotto monitor. In arrivo 9 telecamere, 120mila euro in sicurezza - la Nazione - L’intervento andrà a garantire la quasi totale copertura delle vie di accesso al territorio ... Da lanazione.it

Cinquanta telecamere per la sicurezza. Il «Grande fratello» è sotto al Cassero - la Nazione - Il «Grande fratello» è sotto al Cassero A Castiglion Fiorentino sono 47 le telecamere in uso alla polizia municipale e alle forze dell'ordine. Segnala lanazione.it