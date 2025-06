Terremoto del 2023 il Senato approva ordine del giorno per la ricostruzione Siamo fiduciosi nel Governo

Il terremoto del 2023 ha scosso profondamente le comunità colpite, ma ora si apre una nuova speranza grazie all'impegno del Senato. L'approvazione di un ordine del giorno, presentato dal senatore Rosso con la collaborazione della deputata Tassinari, rappresenta un passo fondamentale verso la ricostruzione e il recupero. Con fiducia nel governo e nelle sue capacità, si manifesta la volontà di mettere in campo tutte le risorse necessarie per ridare vita alle zone devastate e ricostruire un futuro solido e solidale.

Il Senato ha approvato un ordine del giorno, presentato dal senatore Rosso con la collaborazione della deputata Rosaria Tassinari, che impegna il Governo – compatibilmente con le disponibilità finanziarie – a reperire le risorse necessarie per sostenere la ricostruzione dei danni subiti da. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: senato - ordine - giorno - ricostruzione

La mia replica a seguito della discussione generale al Senato della Repubblica sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Vai su Facebook

Ok senato a odg ricostruzione post-sisma 2023. Tassinari (FI): “Fiduciosi nel Governo, ora risposte concrete a cittadini e imprese”; Meloni: Priorità cessate il fuoco a Gaza e negoziati su Iran. Ok altre sanzioni a Mosca; Comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 20-21 marzo, l'intervento del Presidente Meloni al Senato.

Audizione in Senato sulla ricostruzione - Il Resto del Carlino - Audizione in Senato sulla ricostruzione "Consideriamo opportuna la definizione di una Legge quadro che assicuri al Paese, finalmente, un sistema strutturato e uniforme di norme ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Ok dal Senato alla risoluzione di maggioranza - La premier replica nell’aula di palazzo Madama, ieri alla Camera. Riporta repubblica.it