Terremoto a New York il socialista Zohran Mamdani vince le primarie dem

In un sorprendente colpo di scena, Zohran Mamdani, giovane socialista musulmano di 33 anni, conquista le primarie democratiche a New York, battendo l’ex governatore Cuomo e ribaltando i pronostici. Con il suo approccio radicale e pro-palestinese, potrebbe inaugurare una svolta rivoluzionaria nel cuore della Grande Mela, alimentando speranze di un nuovo volto politico per la città più iconica degli Stati Uniti.

Il 33enne deputato statale ha battuto a sorpresa l'ex governatore Andrew Cuomo. Ribaltati i sondaggi della vigilia. Musulmano, pro pal e radicale: così può cambiare il volto della Grande Mela. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Terremoto a New York, il socialista Zohran Mamdani vince le primarie dem. Trump: "Pazzo comunista"

