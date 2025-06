Terremoto a New York il socialista Zohran Mamdani vince le primarie dem | così può diventare sindaco

In un sorprendente colpo di scena alle primarie democratiche di New York, Zohran Mamdani, giovane deputato socialista di 33 anni, ha sconfitto l'ex governatore Cuomo, promettendo di rivoluzionare la Grande Mela con le sue idee radicali e pro-palestinesi. Questo risultato inaspettato, che ha ribaltato tutti i sondaggi, apre una nuova era politica per la città, lasciando presagire un cambiamento profondo nel volto di Manhattan e oltre.

Il 33enne deputato statale ha battuto a sorpresa l'ex governatore Andrew Cuomo. Ribaltati i sondaggi della vigilia. Musulmano, pro pal e radicale: così può cambiare il volto della Grande Mela. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Terremoto a New York, il socialista Zohran Mamdani vince le primarie dem: così può diventare sindaco

In questa notizia si parla di: così - terremoto - newyork - socialista

Terremoto violentissimo, poi il folle gesto: morto così il politico di destra - scuotere le fondamenta della città e le anime dei suoi abitanti. La terra ha tremato con una potenza devastante, portando distruzione e sgomento, mentre nel caos emerge un tragico episodio che sconvolge ulteriormente il paese: la morte di Cos236, figura di spicco della destra politica.