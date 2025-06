Terrasanta voci di pace | Basta morti e distruzione Ora si fermi la violenza

In un momento di grande tensione e dolore, la voce di pace risuona forte e chiara nella Terrasanta. Il cardinale Pierbattista Pizzaballa chiede giustizia e verità, auspicando una Chiesa che sia davvero "voce di mitezza" e promotrice di riconciliazione. L’assemblea, guidata dall’arcivescovo Perego, si è unita in preghiera per fermare la spirale di morte e distruzione. È tempo di agire e di portare speranza a un territorio segnato dalla sofferenza.

"Giustizia e verità" per la Terrasanta da un mondo dove la Chiesa abbia come principale missione quella di essere "voce di mitezza". Così si è espresso il cardinale Pierbattista Pizzaballa, intervenuto l’altra sera in collegamento da Gerusalemme all’affollata veglia di preghiera in Santa Maria in Vado, guidata dall’ arcivescovo Gian Carlo Perego e organizzata da una dozzina fra le principali associazioni cattoliche del nostro territorio. Il cardinale Pizzaballa, lombardo, è da sempre vicinissimo a Ferrara dove, ha ricordato in apertura monsignor Perego, in Santo Spirito ha ricevuto la "vestizione" divenendo francescano minore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Terrasanta, voci di pace: "Basta morti e distruzione. Ora si fermi la violenza"

In questa notizia si parla di: terrasanta - voci - pace - basta

Papa Leone XIV “Basta strumenti di morte, per la pace praticare la giustizia” - Papa Leone XIV, durante l'incontro con il corpo diplomatico presso la Santa Sede, ha enfatizzato l'importanza di abbandonare gli strumenti di morte per abbracciare la pace.

Preghiera per la pace Vai su Facebook

I cristiani in Medio Oriente sono a rischio: torna l’ombra del terrorismo dopo gli attacchi all’Iran ·; Israele/Palestina, i Combattenti per la pace non demordono; Basta guerra, la gente è terrorizzata!, le voci dei francescani dal Medio Oriente.

Terrasanta, voci di pace: "Basta morti e distruzione. Ora si fermi la violenza" - Veglia di preghiera in Santa Maria in Vado, si collega il cardinale Pizzaballa "L’odio profondo cresce tra i popoli, la risposta arriva da Vangelo e mitezza". Come scrive msn.com

Papa: basta violenza in Terrasanta - Quotidiano Nazionale - Il Papa segue con "grande preoccupazione la situazione di forte tensione e di violenza" in Terrasanta. Scrive quotidiano.net