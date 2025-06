Terracina battesimo finisce in rissa | ubriaco aggredisce la compagna e la suocera

Un momento di gioia per un battesimo si è trasformato in una scena di caos e violenza a Terracina, dove l'abuso di alcol ha scatenato una rissa tra familiari. La situazione è degenerata fino all'intervento della polizia, chiamata da un carabiniere libero dal servizio. La violenza, purtroppo, ha coinvolto anche aggressioni alle persone più vicine. Un episodio che mette in luce i rischi del troppo alcool nelle occasioni di festa, lasciando il segnale che la pace può essere fragile.

Terracina, 25 giugno 2025- Un pranzo di battesimo è finito male a Terracina, provincia di Latina, complice anche il troppo alcol. Domenica sera gli agenti del Commissariato hanno arrestato in flagranza un uomo che aveva appena aggredito alcuni familiari fuori dal ristorante. La scena è stata notata da un carabiniere libero dal servizio che ha allertato il Numero unico di Emergenza 112 e sul posto è intervenuta la Volante che ha trovato l’uomo seduto a bordo della propria auto e una delle donne aggredite, la suocera, in preda ad un malore in attesa dei soccorsi. Come accertato dai poliziotti, l’uomo, in stato di alterazione alcolica, si sarebbe scagliato contro la propria compagna colpendola a schiaffi e spintonandola dopo il rifiuto di lasciargli la loro figlia e per difendere la donna sarebbero intervenute la sorella e la madre, sulle quali l’uomo ha scatenato la sua furia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

