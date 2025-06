Terra e Laghi 2025 | una grande famiglia legata dall' arte

Terra e Laghi 2025 si conferma come una grande famiglia di appassionati di arte e cultura, unendo persone attraverso il teatro, la musica e le emozioni. La quindicesima edizione apre con entusiasmo le porte a TEATRO INVITO e alla sua coinvolgente nuova produzione: *Lottavano così come si gioca*. Non perdere questa imperdibile serata: venerdì 27 giugno alle 21:00 in piazza Silvio Pellico a Cassina Rizzardi, dove la magia prenderà vita.

Il Festival Terra e Laghi oltre i confini dell’Insubria - Il festival "Terra e Laghi" torna nel 2025, unendo oltre 50 Comuni tra Italia e Svizzera con 78 spettacoli teatrali.

