Terni protocollo d' intesa tra Polizia di Stato e Azienda Ospedaliera per tutelare i dati sanitari sensibili

Mercoledì 25 giugno, la Questura di Terni ha ospitato la firma di un importante protocollo d’intesa tra la Polizia di Stato e l’Azienda Ospedaliera Santa Maria, volto a rafforzare la tutela dei dati sanitari sensibili. Un passo decisivo per garantire la sicurezza delle infrastrutture critiche e proteggere la privacy dei cittadini. Questo accordo rappresenta un esempio concreto di collaborazione istituzionale al servizio della sicurezza e della salute pubblica.

Nella mattina di mercoledì 25 giugno nei locali della questura di Terni è stato siglato il protocollo d’intesa per la sicurezza informatica delle infrastrutture critiche tra la Polizia di Stato e l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni. A firmare l'accordo il dirigente del centro operativo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

