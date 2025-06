Terni la ‘rinascita’ del centro sociale | Trovati i fondi per la riqualificazione In arrivo la progettazione

Un grande passo avanti per Terni: la rinascita del centro sociale di Villaggio Matteotti si concretizza grazie ai fondi trovati, con la progettazione in arrivo. Questa importante operazione di riqualificazione, annunciata durante la prima commissione consiliare di oggi, promette di ridare vita e vitalitĂ a un punto di riferimento fondamentale per la comunitĂ . La trasformazione del cuore del quartiere sta per diventare realtĂ , valorizzando il patrimonio sociale e culturale locale.

Il centro sociale collocato a villaggio Matteotti verrĂ riqualificato. La conferma è arrivata stamattina – mercoledì 25 giugno – nel corso della prima commissione consiliare convocata a palazzo Spada. L’assessore all’urbanistica Marco Iapadre e l’ingegner Matteo Bongarzone hanno infatti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

