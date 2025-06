Terni iniziativa ‘Consapevoli a tavola’ | Incontro incentrato sul giusto equilibrio nutrizionale

Terni si anima con l’evento “Consapevoli a Tavola”, un appuntamento dedicato a scoprire il giusto equilibrio nutrizionale per una vita più sana e consapevole. Il progetto MoviMenti, promosso in collaborazione con esperti del settore, apre le porte a un percorso di benessere in età avanzata. Giovedì 26 giugno alle 18, non perdere questa occasione di crescita e consapevolezza: ti aspettiamo per un momento di confronto e scoperta.

Il progetto MoviMenti – percorsi di salute in terza età – presenta il primo appuntamento mensile dedicato alla salute. Una collaborazione con gli specialisti della tematica, in parallelo al percorso di Attività fisica adattata scattato lo scorso 13 maggio. Alle 18 di giovedì 26 giugno si terrà. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

