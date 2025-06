Terni afferra per il collo un addetto alla vigilanza e colpisce con un calcio un carabiniere | arrestato diciassettenne

Un episodio di incredibile tensione scuote Terni: un diciassettenne, in preda all'agitazione, ha afferrato per il collo un addetto alla vigilanza e lo ha colpito con un calcio, resistendo anche all'intervento dei carabinieri. La vicenda, avvenuta nel pomeriggio di venerdì 20 giugno, ha portato all’arresto del ragazzo per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Una situazione che mette in luce le sfide della sicurezza urbana e la determinazione delle forze dell’ordine.

I carabinieri di Terni hanno arrestato un diciassettenne per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione degli inquirenti i fatti risalgono al pomeriggio di venerdì 20 giugno allorquando era pervenuta, al numero unico di emergenza, una segnalazione da parte del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

