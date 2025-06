Ternana è iniziata l’ennesima corsa estiva Summit a Roma tra Bandecchi e D’Alessandro

In un’estate di incertezza, la Ternana Calcio si rimbocca le maniche tra incontri a Roma e tentativi di salvataggio. Il calcio ora si trasforma in una vera corsa contro il tempo, con l’obiettivo di trovare nuovi soci o proprietari e scongiurare penalizzazioni che potrebbero compromettere il futuro del club. In questo scenario incerto, la città di Terni guarda con speranza ai prossimi sviluppi, consapevole che il destino della squadra dipende da decisioni cruciali.

E’ iniziata l’ennesima corsa estiva contro il tempo. Parlare e scrivere di puro calcio diviene in questo momento del tutto inutile. Si cercano nuovi soci per la Ternana Calcio, o addirittura nuovi proprietari, per evitare le penalizzazioni se non peggio. Il calendario e le cifre in ballo rendono la strada in salita e la piazza è ovviamente molto preoccupata. Dall’incontro tra il presidente Stefano D’Alessandro e il sindaco di Terni Stefano Bandecchi, svolto a Roma nella sede di Unicusano, sarebbe infatti giunta piena conferma in merito alle difficoltà dell’attuale proprietà rossoverde di far fronte alle imminenti scadenze federali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ternana, è iniziata l’ennesima corsa estiva. Summit a Roma tra Bandecchi e D’Alessandro

In questa notizia si parla di: ternana - iniziata - ennesima - corsa

Ternana, il girone dei rossoverdi: le avversarie delle Fere ed il possibile cambiamento in corsa - La Ternana si prepara a scrivere una nuova pagina nel suo cammino in Serie C, con obiettivi ambiziosi e un roster pronto a sfidare ogni avversario.

TERNANA VS PESCARA 0-1 Vuoi creare streming in diretta come questo? Prova StreamYard: Vai su Facebook

Ternana, è iniziata l’ennesima corsa estiva. Summit a Roma tra Bandecchi e D’Alessandro - Si cercano soci per la società rossoverde o addirittura nuovi proprietari per evitare le penalizzazioni. Da sport.quotidiano.net

Ternana, pari a Vicenza la corsa per la B è aperta - MSN - Ternana, pari a Vicenza la corsa per la B è aperta. Riporta msn.com