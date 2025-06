termina di scontare la pena nel sannio prefetto emette un decreto di espulsione per 19enne straniero

Dopo aver concluso la sua pena nel Sannio, un 19enne straniero si trova ora di fronte a una nuova sfida: l’espulsione decisa dal prefetto. La Polizia di Stato, rispettando le procedure, ha accompagnato il giovane al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Bari. Questa decisione sottolinea l’importanza delle norme sull’immigrazione e sulla sicurezza pubblica, evidenziando come ogni passo sia volto a tutelare la comunità e garantire il rispetto della legge.

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha proceduto ad accompagnare al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Bari un 19enne straniero scarcerato proprio ieri dalla locale Casa Circondariale dove aveva terminato di scontare una condanna per i reati di rapina, sequestro di persona e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nei confronti dell'uomo, irregolarmente presente sul territorio nazionale, infatti, il Prefetto di Benevento ha emesso un decreto di espulsione dal territorio Nazionale ed il Questore di Benevento ha disposto, in esecuzione a detto decreto, il suo trattenimento presso il Centro di Permanenza per Rimpatri, ove veniva accompagnato da personale dipendente.