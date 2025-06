Teresa Ribera sta cercando in tutti i modi di proteggere il Green deal europeo

Teresa Ribera si impegna con tenacia a salvaguardare il Green Deal europeo, sfidando lo scetticismo e le tensioni politiche all’interno della Commissione von der Leyen. Con determinazione e passione, l’ex ministra spagnola resiste alle pressioni, alimentando la speranza di un futuro più sostenibile. Ribera, vicepresidente esecutiva con delega alla Transizione pulita, ha svolto un ruolo cruciale nel promuovere norme che rafforzano la voce delle ONG ambientaliste, e questo potrebbe segnare un punto di svolta nella lotta per il clima in Europa.

Teresa Ribera è sempre più sola sull’isola dello scetticismo climatico della seconda Commissione von der leyen. L’ex ministra spagnola resiste, non molla, punzecchia la fragile maggioranza Ursula 2.0 e prova a mantenere alta l’ambizione di Bruxelles. Ribera, che è vicepresidente esecutiva della Commissione con delega alla Transizione pulita, è stata la principale promotrice delle nuove norme che permetteranno alle Ong ambientaliste di chiedere la revisione delle decisioni dell’esecutivo comunitario in materia di aiuti di stato. Questa possibilità potrà essere invocata in caso di dubbi sull’ecosostenibilità delle suddette decisioni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Teresa Ribera sta cercando in tutti i modi di proteggere il Green deal europeo

In questa notizia si parla di: ribera - teresa - cercando - tutti

Letizia di Spagna, Mathilde del Belgio, Charlène di Monaco e Maria Teresa del Lussemburgo in bianco: ecco tutti i look delle reali (e non solo) alla messa di inizio pontificato di Leone XIV - Le reali e le principesse hanno sfoggiato look eleganti e variopinti alla messa di inizio pontificato di Leone XIV.

Translate postRIBERA HA COMBATTUTO CONTRO IL PIANO DELLA COMMISSIONE DI ABBANDONARE LE REGOLE ANTI-GREENWASHING (Politico Europe, Jacopo Barigazzi, 23 giugno 2025, 22:54 CEST) Teresa Ribera, vice presidente della Commissi Vai su X

Buon giorno tutti! I'll be visiting Siracusa in October and plan on seeing my family's ancestral City of Melilli! I'm seeking my Ribera relatives who are currently in the area. Are you my cousin? Do you know anyone who might be? Gratzie! Vai su Facebook

Da sola sull’isola Teresa Ribera sta cercando in tutti i modi di proteggere il Green deal europeo; Cos’è il “caso Ribera” che sta scuotendo la politica spagnola (ed europea); Transizione green e concorrenza: tutti i dossier della Commissaria Ue Teresa Ribera.

Spagna, Teresa Ribera "onorata" per il suo nuovo incarico affronta le critiche dell'opposizione - MSN - "Teresa Ribera sarà responsabile di una transizione pulita, equa e competitiva", ha dichiarato la presidente della Commissione. Si legge su msn.com

L’audizione Ue di Teresa Ribera diventa un processo sulle alluvioni di Valencia. L’attacco di Vox: «È lei la responsabile» - MSN - L’audizione di Ribera, che si svolge in contemporanea con quella della finlandese Henna Virkkunen, chiude il round di audizioni dei ventisei commissari- Secondo msn.com