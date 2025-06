Tentato furto nel centro di Catania | Arrestato un 35enne pregiudicato

Nel cuore pulsante di Catania, un tentato furto ha rischiato di trasformarsi in una brutta sorpresa per i cittadini. Un pregiudicato di 35 anni ha colpito un’auto parcheggiata, tentando di fuggire con il bottino, ma la sua mossa è stata interrotta tempestivamente dal proprietario e dalla Polizia. La vicenda dimostra come, anche in pieno giorno, la vigilanza sia fondamentale per garantire la sicurezza urbana. La città si riprende il controllo, e la legalità torna protagonista.

Colpisce un'auto parcheggiata e tenta di fuggire con il bottino. Ha spaccato il finestrino di un'auto per rubare due borse e un portamonete, ma il suo piano è fallito grazie al tempestivo intervento del proprietario del veicolo e della Polizia di Stato. Protagonista del furto è un pregiudicato catanese di 35 anni, arrestato lo scorso fine settimana nel cuore del centro storico di Catania. Il colpo in pieno giorno in via Gioacchino Basile. L'episodio è avvenuto in via Gioacchino Basile, una traversa di via Androne. Il ladro si aggirava tra le auto in sosta quando ha notato un'utilitaria con a bordo uno zaino, una valigia e un portamonete, lasciati incustoditi.

