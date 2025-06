Tentativi di truffe con falsi Sms riferiti a servizi sanitari | l’Ausl invita a non richiamare i numeri

Attenzione: l’AUSL della Romagna avverte i cittadini di prestare massima cautela circa falsi SMS che, con il mittente "Cup", invitano a richiamare numeri sospetti. Questi tentativi di truffa mirano a ingannare gli utenti, sfruttando l’ansia e la confusione legate a servizi sanitari. Ricordiamo di non richiamare quei numeri e di segnalare ogni comunicazione sospetta alle autorità competenti, per tutelare la propria sicurezza e quella della comunità.

Alcuni cittadini hanno segnalato agli uffici relazioni con il pubblico dell’Ausl della Romagna di aver ricevuto degli Sms sul proprio cellulare, con la dicitura Cup come falso mittente e l’invito a richiamare un numero di telefono (899021269 +39899021269) per ascoltare comunicazioni urgenti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

