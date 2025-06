Tenta di uccidere la moglie a Perugia strangolandola con il cavo del caricabatterie davanti ai 3 figli piccoli

Una violenta lite domestica a Perugia si è trasformata in un tentativo di tragedia: un cittadino nigeriano, in preda alla furia, ha tenta di uccidere la moglie strangolandola con il cavo del caricabatterie, davanti ai loro tre figli piccoli. La scena, sconvolgente e drammatica, ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno arrestato l’uomo. Un episodio che solleva importanti riflessioni sulla sicurezza familiare e sui rischi di violenza domestica.

