Tenta di salire in bus senza biglietto era già stato allontanato dalla zona rossa

Tentare di salire su un autobus senza biglietto può sembrare un gesto innocente, ma quando si attraversano aree interdette come la "zona rossa", le conseguenze sono serie. Il 42enne di Paese, già allontanato a giugno, ha ignorato l’ordinanza e si è di nuovo introdotto nell’area vietata, mettendo a rischio la sicurezza di tutti. La legge non fa sconti: la sua vicenda ci ricorda quanto sia importante rispettare le restrizioni imposte per il bene comune.

Dalla "zona rossa", il quadrante di via Roma, era già stato allontanato con un'ordinanza lo scorso 16 giugno. A distanza di poco più di una settimana un 42enne di Paese, con precedenti alle spalle, ci è ricascato: è stato trovato ancora all’interno dell’area interdetta, in violazione delle. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: stato - allontanato - zona - rossa

#Cronaca #abusivo #parcheggiatore Castellammare, parcheggiatore abusivo allontanato dalla zona rossa Vai su X

Nella zona di Calenzano, vicino Firenze, è stato smarrito un cane Lupo Cecoslovacco di nome Bosco, generando preoccupazione e una forte mobilitazione sui social. Il cane si è allontanato il pomeriggio del 14 dicembre mentre era con il suo addestratore. In Vai su Facebook

Continuano i controlli nella zona rossa ma nel week end nessun allontanamento; Già allontanato dalla zona rossa, viene fermato con l'hashish: 20enne arrestato; Zona rossa a Rozzano, i primi due Daspo: sono pusher.

Zona rossa, il bilancio delle prime tre settimane. Allontanati 28 pregiudicati (più di uno al giorno) e 5.229 identificati. Lega: «I cittadini si sentono più ... - Il Gazzettino - È stato diffuso oggi (28 febbraio) dalla Prefettura di Padova il primo bilancio delle attività di controllo delle forze dell'ordine svolte nella zona rossa, attivata ... Scrive ilgazzettino.it

Cagliari, ancora bivacchi in zona “rossa”: extracomunitario multato e allontanato - Continua l’attività della Polizia locale di Cagliari per far rispettare il nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana approvato dal Consiglio comunale ... Riporta unionesarda.it