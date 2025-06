Tenta di aggredire con martello un autista Atac alla stazione Tiburtina | denunciato 40enne

Un episodio inquietante scuote la tranquillità di Tiburtina: un autista Atac è stato minacciato con un martello da un uomo di 40 anni, in un tentativo di aggressione avvenuto ieri sera alla fermata degli autobus. La scena, che avrebbe potuto degenerare in tragedia, si è conclusa con la pronta intervento delle forze dell’ordine. Scopriamo insieme i dettagli di questo episodio e le misure prese per garantire la sicurezza pubblica.

L'aggressione è avvenuta ieri sera alla fermata degli autobus della stazione di Tiburtina. Vittima un autista Atac, che un 40enne ha minacciato con un martello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: martello - autista - atac - stazione

Tenta di aggredire con martello un autista Atac alla stazione Tiburtina: denunciato 40enne; Stazione Tiburtina: aggredisce autista Atac con un martello, poi inveisce contro i Carabinieri; Roma. Stazione Tiburtina. Tenta di aggredire l’autista del bus Atac a martellate. Fermato e denunciato dai Carabinieri.

Tenta di aggredire con martello un autista Atac alla stazione Tiburtina: denunciato 40enne - L’aggressione è avvenuta ieri sera alla fermata degli autobus della stazione di Tiburtina. fanpage.it scrive

Roma, 40enne tenta di prendere a martellate un autista di un bus Atac - CRONACA – Ieri sera, in piazzale della Stazione Tiburtina, un uomo italiano di 40 anni ha tentato colpire con un martello un autista di un autobus della linea urbana A. Come scrive lanotiziaoggi.it