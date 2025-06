Tenta di accoltellare l'autista di un'ambulanza poi lancia una bottiglia contro il parabrezza | paura a Chiaiano

Una notte di paura a Chiaiano, dove un'ambulanza è stata protagonista di un'aggressione violenta. Un uomo, in preda a un raptus, ha tentato di accoltellare l'autista e successivamente ha lanciato una bottiglia contro il parabrezza, seminando panico tra i presenti. L’episodio, denunciato dall’associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", solleva ancora una volta il tema della sicurezza nelle periferie napoletane. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa inquietante vicenda.

L'aggressione si è verificata nella serata di ieri, come denunciato dall'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", nel quartiere della periferia Nord di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

