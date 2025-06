Tensioni in strada taxi verso lo sciopero

Le tensioni tra tassisti e amministrazione cittadina raggiungono un punto critico, con l'annuncio di uno sciopero previsto entro luglio. Durante l'assemblea sindacale di lunedì, i tassisti hanno deciso di mettere in campo questa azione di protesta per tutelare la propria professione, contestando i controlli sulla regolamentazione e contrastando pratiche abusive. La situazione si fa sempre più calda, lasciando presagire sviluppi importanti per il settore del trasporto pubblico locale.

Tassisti verso lo sciopero. Questo quanto stabilito durante l'assemblea sindacale di lunedì. Le motivazioni dell'astensione dal lavoro, che avverrà entro il mese di luglio, sono per protestare contro Palazzo Vecchio in merito ai controlli sulla regolamentazione taxi e lo stop a pratiche abusive. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: taxi - sciopero - tensioni - strada

Sciopero trasporti 28 maggio, si fermano aerei e taxi fino a 24 ore - Il 28 maggio si intensificano i disagi nei trasporti italiani con due scioperi consecutivi: taxi e personale aereo fermeranno le attività fino a 24 ore.

Sciopero selvaggio dei taxi: auto bloccate, caos in Centrale e a Linate; Sciopero dell’autotrasporto dal 31 marzo al 4 aprile 2025: le motivazioni; Lo sciopero selvaggio dei taxi non si ferma: auto bloccate e caos anche oggi in Centrale e a Linate.

Sciopero taxi, momenti di tensione a Roma: cresce l'adesione a Milano e nelle altre città italiane - Leggo.it - Sciopero taxi, momenti di tensione a Roma: cresce l'adesione a Milano e nelle altre città italiane I tassisti hanno proclamato 48 ore di fermo dopo l'incontro di ieri tra i sindacati e il ... Riporta leggo.it

Sciopero taxi Roma, un'altra giornata ad alta tensione: esplosioni e caos. Blindato Palazzo Chigi - Il Tempo - di rimanerci fino a quando non otterranno risposte sulle modifiche al dl concorrenza. Riporta iltempo.it