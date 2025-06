Tensione su Piceno Consind | Ci sono debiti troppo alti situazione da risolvere subito

In un contesto di crescente preoccupazione economica, il Piceno Consind si trova a fronteggiare debiti insostenibili che richiedono interventi immediati. Durante l'ultimo consiglio comunale, il consigliere Emidio Premici ha rivolto un appello a imprese, associazioni di categoria e istituzioni, sollecitando una soluzione definitiva. La situazione, ormai critica, necessita di azioni coordinate per garantire il futuro dell’ente e dell’intera comunità . E’ quanto richiesto, ieri pomeriggio durante il consiglio comunale, dal consigliere Emidio Premici, che ha interrogato il sindaco Marco Fiorav

Un consiglio aperto, rivolto anche alle imprese e alle associazioni di categoria, per trovare una soluzione definitiva alla situazione debitoria del Piceno Consind. E’ quanto richiesto, ieri pomeriggio durante il consiglio comunale, dal consigliere Emidio Premici, che ha interrogato il sindaco Marco Fioravanti in merito allo stato di salute dello stesso ente. Il Comune di Ascoli, infatti, è socio del Piceno Consind e lo stesso Premici ha chiesto al primo cittadino di quantificare le perdite che caratterizzano l’attività del consorzio inizialmente creato per favorire lo sviluppo industriale delle valli del Tronto, dell’Aso e del Tesino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it