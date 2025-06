Tennis Memorial Fontana alla Meridiana Il Challenger 75 al via domenica

Il tennis italiano brilla più che mai, e il 41° Memorial Eugenio Fontana al Club La Meridiana di Casinalbo si inserisce perfettamente in questa stagione d’oro. Dopo l’Emilia-Romagna Tennis Cup, è ora di puntare i riflettori sul Challenger 75, che da domenica anima i campi di terra rossa di Formigine fino al 6 ottobre. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati e gli amanti del tennis, pronti a vivere emozioni uniche...

In un'Italia nella quale il tennis sta vivendo un momento d'oro, anche il distretto ceramico non perde l'occasione per mantenersi al centro della scena della disciplina. Dopo l'Emilia-Romagna Tennis Cup appena terminata allo Sporting Club Sassuolo, il Club La Meridiana di Casinalbo si appresta a ospitare il 41° Memorial Eugenio Fontana. Il Modena Challenger 2025 si svolgerà sui campi di terra rossa del circolo formiginese, da domenica al 6 luglio: ormai stabilmente parte del circuito Atp, con un tabellone maschile di singolo e uno di doppio, per il vincitore si prospetta un premio in denaro – oltre ai settantacinque punti da acquisire – di oltre novantamila euro.

