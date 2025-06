Tennis finale tutta veneziana alla Canottieri Murano | i risultati

Una giornata emozionante di tennis ha infiammato la Canottieri Murano, con una finale tutta veneziana che ha messo in luce talento e passione. Filippo Musetti del Tennis Club di Mestre si è laureato campione di terza categoria, superando in due set il compaesano Alessio Oscar Rado. La competizione ha anche premiato i giovani promettenti come Giulio Muzzolon e Simone Di Cola, sottolineando il vivace panorama tennistico della regione. Un trionfo che segna un passo importante per il futuro del tennis veneziano.

Alla Canottieri Murano il torneo di 3^ categoria è andato a Filippo Musetti del Tennis Club di Mestre, che in finale ha regolato in due set Alessio Oscar Rado della Canottieri di Mestre. Bronzi per l’under 16 padovano Giulio Muzzolon del Guizza Plus Center e per Simone Di Cola del Ca’ del Moro. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

