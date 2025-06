Temptation Island accende il falò in Calabria | È il mio primo amore

Un viaggiatore nostalgico che rivive emozioni passate, tra il calore del sole calabrese e le drammatiche scelte del cuore. Temptation Island torna con un tocco di novità, pronto a incendiare i sentimenti degli spettatori. Filippo Bisciglia, protagonista indiscusso, ci svela in anteprima cosa ci aspetta in questa nuova avventura tra sabbia dorata e passioni incandescenti. Mi sembrava di essere...

Filippo Bisciglia Fuoco acceso, sabbia dorata e un villaggio completamente rinnovato: Temptation Island è pronto a tornare, ma con una grande novità. Per la prima volta, il celebre reality dei sentimenti si sposta in Calabria. A raccontare cosa ci aspetta è il volto simbolo del programma, Filippo Bisciglia, che in un'intervista al settimanale Chi ha svelato dettagli esclusivi, tra nostalgia, amore e un tocco di ironia. "Mi sembrava di essere tornato bambino". " La spiaggia è meravigliosa. Hanno ricostruito tutto: villaggi, camere, aree comuni. Ma i dettagli nuovi sono spettacolari: piscine trasparenti, spazi più ampi, un falò gigantesco", racconta Bisciglia con entusiasmo.

