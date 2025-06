Temporali in arrivo ma il caldo non molla | picchi fino a 40°C

L’estate si prepara a sfidare le intemperie: mentre temporali minacciano il Nord tra mercoledì e giovedì, il caldo infuocato non dà tregua su tutto il resto d’Italia, con temperature che superano i 40°C. Un vero e proprio duello tra afa asfissiante e piogge temporanee: la stagione più calda dell’anno promette di restare protagonista. Scopriamo insieme come affrontare questa sfida climatica.

Roma - Sfumature di pioggia su Alpi e Prealpi tra mercoledì e giovedì, ma l'afa e le temperature torride continueranno a dominare il resto del Paese, mantenendo l'ondata di calore inalterata. Tra mercoledì sera e giovedì, un modesto passaggio temporalesco interesserà il nord Italia, ma sarà del tutto inefficace nel mitigare l'attuale ondata di calore che persiste su gran parte del Paese. Solo sulle Alpi, le Prealpi e l'alta pianura settentrionale si noterà una lieve flessione delle temperature, riconducibile alle precipitazioni. In queste aree, tuttavia, l'umidità aumenterà ulteriormente, alimentando un'afa opprimente.

