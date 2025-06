Temporali grandine e vento in arrivo? Allerta gialla a Milano e in Lombardia

Prepariamoci a un giovedì all’insegna del maltempo: temporali, grandine e vento scuoteranno Milano e tutta la Lombardia. L’allerta gialla emessa dalla Regione annuncia un pomeriggio elettrico, con possibili rovesci improvvisi che potrebbero mettere alla prova i nostri piani. Restate aggiornati e adottate le precauzioni necessarie: il clima sta cambiando, e noi dobbiamo essere pronti a tutto.

Milano, 25 giugno 2205 – Pioggia, temporali e grandine in arrivo. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un' allerta meteo gialla ordinaria a partire dalle 12 di domani, giovedì 26 giugno, che si protrarrà fino alla mezzanotte. Stando a quanto si legge sul sito AllertaLom, si prevede una buona probabilità di isolati rovesci e temporali nel pomeriggio sulle Alpi più settentrionali, ai quali potrebbe seguire un'attivazione di fenomeni anche su settori occidentali di pianura e Prealpi, in propagazione verso Est con il passare delle ore e nel corso della serata.

