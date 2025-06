Tempi di soccorso del 118 Vignali Fi | In 78 comuni tempi non rispettati

Dai dati forniti dalla Regione Emilia-Romagna emerge una realtà preoccupante: in 78 comuni, tra cui 9 capoluoghi, i tempi di soccorso del 118 non vengono rispettati. Questa situazione mette a rischio vite e richiede interventi immediati per garantire un'assistenza tempestiva e efficace a tutti i cittadini, ovunque si trovino. È fondamentale agire subito per colmare queste criticità e restituire fiducia nel sistema di emergenza sanitaria regionale.

«Dai dati forniti dalla Direzione generale cura della persona e welfare della Regione Emilia-Romagna (relativi ai primi mesi del 2025) emerge che in 50 comuni extraurbani e in 28 comuni urbani (di cui 9 capoluoghi di provincia compreso quello regionale) non viene rispettato il tempo massimo che. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: tempi - comuni - soccorso - vignali

Ciclovia Vesuvio-Mare, Casillo (PD) e Saiello (M5S): “Estendere il progetto ai comuni esclusi e accelerare i tempi per non perdere i fondi disponibili” - Ciclovia Vesuvio-Mare, proposta da Casillo (PD) e Saiello (M5S), mira a promuovere mobilità sostenibile e sviluppo locale.

Dopo Parma il consigliere regionale Vignali mette sotto accusa anche Piacenza: in molti comuni montani i tempi del soccorso non rispettano gli standard previsti: 35 minuti ad Ottone e 30 a Ferriere. Piacenza città batte tutta la regione in senso positivo: solo 8 Vai su Facebook

«Tempi di soccorso del 118: superata in 9 comuni la soglia dei 18 minuti»; Report sui tempi d’arrivo del 118 in Emilia Romagna: “I parametri non sono rispettati”; Scontro sui tempi dei soccorsi. A Vignali la Regione replica: «Siamo tra i più rapidi d’Italia».

Ambulanze, tempi di arrivo troppo lunghi: ecco quanto aspetta chi ha bisogno di soccorso - Carpi e Vignola potrebbero fare meglio, ma non va nemmeno malissimo, così come a Pavullo. Segnala msn.com

La replica del 118: "Siamo tra i più rapidi nei tempi di soccorso" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Riporta msn.com