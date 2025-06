Teatro18 Music Contest | sabato 27 settembre al Teatro Martinetti a Garlasco Audizioni il 26 settembre

Il Comune di Garlasco e Matilde Dischi annunciano il contest “TEATRO18”, un’opportunità unica per gli artisti emergenti di brillare sulla scena italiana e farsi conoscere dal grande pubblico. Con audizioni il 26 settembre e una serata di spettacolo imperdibile il 27, il Teatro Martinetti si trasforma nel palcoscenico di nuovi talenti. Non perdere questa occasione di ascoltare e sostenere le future star della musica italiana!

Venerdì 26 e sabato 27 settembre il Teatro Martinetti (Via Santissima Trinità 18) di Garlasco (Pv) ospiterà TEATRO18, un contest per artisti emergenti della nuova scena italiana. Ospiti della serata del 27 settembre: Antonio Maggio, i Legno, Leonardo Lamacchia, Silent Bob, Federica Camba, Enula, Carlotta e molti altri. Il Comune di Garlasco e Matilde Dischi annunciano il contest "TEATRO18", un'opportunità unica per gli artisti emergenti di esibirsi e farsi notare sulla scena musicale italiana. Il contest si svolgerà il 26 e 27 settembre a Garlasco (PV) presso il Teatro Martinetti e prevede una giornata di audizioni e una serata finale di gala con artisti importanti del panorama musicale italiano.