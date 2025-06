Teatro sotto le stelle | torna Masserie in Scena a Le Masserie Piano

Il sole calerà lentamente, lasciando spazio a spettacoli avvolgenti sotto il cielo stellato. Dal 28 giugno al 30 agosto 2025, le serate estive irpine si trasformeranno in un palcoscenico all’aperto, dove arte, natura e sapori si incontrano in un’atmosfera magica. “Masserie in Scena” torna a Le Masserie Piano, portando cultura e emozioni in un contesto unico. Un’occasione imperdibile per vivere l’estate all’insegna del teatro e dei sogni.

Dal 28 giugno al 30 agosto 2025, le serate estive irpine si accendono di magia con la nuova edizione di "Masserie in Scena", la rassegna teatrale all'aperto ospitata nella suggestiva cornice de Le Masserie Piano. Un evento che unisce arte, natura e sapori del territorio: quando il sole.

